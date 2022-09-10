Пушилин заявил о «достаточно сложной» ситуации в Красном Лимане

Фото: Администрация президента РФ

Ситуация в городе Красный Лиман на севере ДНР остается достаточно тяжелой. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в субботу, 10 сентября.

— Ситуация там (в Красном Лимане — прим. «ВМ») остается достаточно тяжелой, как и в ряде других населенных пунктов на севере республики. Тем не менее я остаюсь на связи с местными администрациями, я остаюсь на связи с экстренными службами, да и с нашими подразделениями, — сказал политик.

Информации об обстановке в Красном Лимане «гораздо больше», но сообщить ее можно будет «немного позже», чтобы не навредить подразделениям союзных сил, сообщил Пушилин в Telegram-канале.

До этого в Минобороны сообщили, что командование приняло решение перегруппировать войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении и достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса.

При этом в ведомстве уточнили, что с этой целью в течение трех дней проводилась операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск в ДНР.