Песков раскрыл, выиграл ли Путин что-то при голосовании

Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, выиграл ли президент России Владимир Путин что-либо в ходе онлайн-голосования за муниципальных депутатов в Москве.

— Нет, (неизвестно насчет выигрыша Путина — прим. «ВМ»), ну, конечно, нет. Ну по крайней мере никаких уведомлений мы не получили, — сказал чиновник.

Пресс-секретарь добавил, что сам он также дистанционно проголосовал на муниципальных выборах в Москве. При этом и Песков пока никаких уведомлений не получал, передает РИА Новости.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало 9 сентября. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе.

При этом цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

Первый розыгрыш автомобилей и призовых баллов в рамках акции «Миллион призов» прошел в эфире телеканала «Москва 24» 10 сентября. Среди тех, кто проголосовал на выборах муниципальных депутатов, разыграли 50 автомобилей.