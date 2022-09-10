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Второй день муниципальных выборов завершился в Москве

Георгий Соланович
Город
Второй день муниципальных выборов завершился в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Второй день голосования на выборах муниципальных депутатов завершился в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в субботу, 10 сентября.

— Избирательные участки закрылись в 20:00... Наблюдатели на участках также завершили свою работу, но операторы видеоцентра продолжают мониторить ситуацию, — говорится в сообщении.

Уточняется, что они будут следить за порядком на участках всю ночь. При этом онлайн-голосование продолжается: москвичи могут сделать свой выбор дистанционно до 20:00 11 сентября, передает Telegram-канал штаба.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало 9 сентября. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе.

При этом цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

Первый розыгрыш автомобилей и призовых баллов в рамках акции «Миллион призов» прошел в эфире телеканала «Москва 24» 10 сентября. Среди тех, кто проголосовал на выборах муниципальных депутатов, разыграли 50 автомобилей.

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