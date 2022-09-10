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Солдаты Вооруженных сил России, действующие в составе изюмско-балаклейской группировки, применили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и сравнили их действие со снайперской винтовкой. Об этом сообщил командир батальона Павел в субботу, 10 сентября.

— «Солнцепек» выжигает все, что можно. Площадь поражения — до трех футбольных полей. Каждая ракета попадает именно по тем координатам, которые выдает вышестоящий штаб. От данной машины очень тяжело скрыться, уйти от нее. То есть мы стреляем и используем машину, как снайперскую винтовку: «один выстрел — одна цель», — сказал военный.

По данным военного ведомства, расчеты ТОС-1А «Солнцепек» вели огонь по обнаруженным позициям противника. В результате использования огнеметных систем было уничтожено несколько единиц бронетехники ВСУ, передает Telegram-канал Минобороны.

До этого в Минобороны сообщили, что командование приняло решение перегруппировать войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении и достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса.

При этом в ведомстве уточнили, что с этой целью в течение трех дней проводилась операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск в ДНР. Помимо этого, для этой же цели велось несколько отвлекающих мероприятий с обозначением реальных действий армии.