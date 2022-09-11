The Telegraph: Путин стал первым, кто поздравил принца Чарльза со вступлением на престол

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин стал первым главой государства, который поздравил нового короля Великобритании Карла III со вступлением на престол, пишет в субботу, 10 сентября, британская газета The Telegraph.

Принц Чарльз, получивший новое имя Карл III, был официально провозглашен британским королем в субботу. Российский лидер Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму по этому случаю.

Британские журналисты указывают, что Путин и принц Чарльз встречались неоднократно. Одна из встреч состоялась в ходе государственного визита российского президента в Соединенное Королевство в 2003 году, пишет ФАН.

Накануне научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков поделился мнением, что Карл III может стать последним британским монархом, поскольку в условиях мировой нестабильности и экономического кризиса британское общество будет все больше относиться к «церемониальному» институту монархии с точки зрения дорогостоящей обузы.

По его словам, при недавно прошедшем Брексите, энергетическом кризисе и прочих элементах нестабильности институт монархии может стать слишком обременительным, а «Карл III — последним Виндзором на британском престоле».