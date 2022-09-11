В Гидрометцентре рассказали о теплой погоде в Москве 11 сентября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 18 градусов выше нуля — такая погода ожидает жителей столицы в воскресенье, 11 сентября.

Если верить прогнозу на сайте Гидрометцентра России, то днем в Москве будет от 16 до 18 градусов тепла, а ночью — от пяти до семи градусов выше нуля. На территории Московской области ожидается от 13 до 18 градусов выше нуля днем и до +2 градусов в ночное время суток.

Ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня будет составлять 752 миллиметра ртутного столба.

Накануне в центре «Фобос» сообщили, что минимальная температура в Москве 10 сентября стала как самой низкой, так и самой высокой с начала месяца. До этого самым холодным днем сентября считалось 9-е число (4,3 градуса), а самым теплым — 3-е число (15,2 градуса). Согласно ожиданиям синоптиков, воскресенье, 11 сентября, может обновить оба эти достижения.

До этого главный специалист городского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что подобие бабьего лета можно ждать в Москве в середине сентября.