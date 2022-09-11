Наталья Сергунина пригласила москвичей поучаствовать в волонтерском конкурсе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Регистрация на конкурс «Доброволец Москвы — 2022» началась в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в воскресенье, 11 сентября.

— Конкурс проходит с 2014 года. За это время он стал значимым событием для волонтеров столицы, — сказала представитель мэрии.

Присоединиться к нему можно с 14 лет, причем принимаются как индивидуальные заявки, так и в составе команд. Данная площадка традиционно объединяет активных и неравнодушных москвичей.

1/2 Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 2/2 Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

Уточняется, что в рамках конкурса они могут обменяться опытом и найти единомышленников. Заявки на участие принимаются до 30 октября, а награждение победителей запланировано на декабрь.

Конкурс будет проходить по трем направлениям — «Проект», «Деятельность» и «Команда», которые объединят девять номинаций — индивидуальных и командных. В этом году появились новые номинации для лидеров волонтерских объединений и представителей старшего поколения.

Кроме того, правилами предусмотрена отдельная категория «Спасибо» для поощрения стараний сотрудников некоммерческих организаций (НКО). Финал конкурса в 2022 году пройдет в новом формате: участники не только представят свои проекты, но и решат задания из реальной волонтерской практики. Сергунина подчеркнула, что город поддержит инициативы лауреатов и поможет их масштабировать.

До этого Сергунина рассказала, что в рамках фестиваля «Город неравнодушных» более 80 социально ориентированных НКО расскажут о своей работе.