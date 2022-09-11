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Синоптик назвал воскресенье последним теплым днем осени в Москве

Елена Самойлова

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Погода в Москве
Город
Синоптик назвал воскресенье последним теплым днем осени в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Последний погожий день ожидает москвичей в воскресенье, 11 сентября, температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в городе ожидается переменная облачность, осадков не будет, а столбики термометров поднимутся до плюс 15-17 градусов, в Подмосковье — до плюс 13-18 градусов выше нуля. Ветер будет юго-восточным, от двух до семи метров в секунду, сказал Тишковец.

Специалист добавил, что прошедшие три теплых дня не стали началом бабьего лета и с понедельника погодные условия будут ухудшаться.

Накануне в центре «Фобос» сообщили, что температура в Москве 10 сентября стала как самой низкой, так и самой высокой с начала месяца. До этого самым холодным днем сентября считалось 9-е число (4,3 градуса), а самым теплым — 3-е число (15,2 градуса). Согласно ожиданиям синоптиков, воскресенье, 11 сентября, может обновить оба эти достижения.

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