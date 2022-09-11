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Электроснабжение Энергодара после остановки ЗАЭС проходит в штатном режиме

Александр Афонин

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Электроснабжение Энергодара после остановки ЗАЭС проходит в штатном режиме
Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

После остановки последнего работающего энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) электроснабжение Энергодара проходит в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в воскресенье, 11 сентября.

— По информации от ВГА города Энергодар, отключение реактора было проведено в безопасном режиме. При этом электроснабжение города осуществляется в штатном режиме, жилой сектор полностью обеспечен электроэнергией, — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной остановки энергоблоков послужила возможность аварийной ситуации на станции. Она может быть вызвана переменами в нагрузке и режиме работы турбин, влияние на которые оказывают обстрелы со стороны украинских военных, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что специалисты остановили работу последнего работавшего энергоблока Запорожской атомной электростанции. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, последние дни он работал на минимальной мощности.

5 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уход российских военных с территории Запорожской АЭС — единственный путь к безопасности станции. Он напомнил о необходимости сохранения безопасности и ядерных объектов.

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