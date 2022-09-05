Макрон назвал уход российских солдат с ЗАЭС единственным путем к ее безопасности

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Уход российских военных с территории Запорожской АЭС — единственный путь к безопасности станции. Такое заявление сделал в понедельник, 5 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер также напомнил о необходимости сохранения безопасности и ядерных объектов. Он подчеркнул, что это возможно, только если российские военные уйдут с территории АЭС.

Кроме того, Макрон расспросил президента Украины Владимира Зеленского о его военных, гуманитарных и экономических нуждах, передает РИА Новости.

До этого в Минобороны РФ заявили, что вечером 2 сентября ВСУ в очередной раз пытались штурмом захватить Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие членов МАГАТЭ. Российская авиация уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли на территорию Украины. После этого артиллерия ВС России нанесла удар по подконтрольному киевскому режиму берегу.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции позволит на время приостановить обстрелы на территории области. Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридную и санкционную войну против России.