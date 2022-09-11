Памфилова призвала оставить подведение итогов выборов на 14 сентября

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Подведение итогов выборов глав регионов и заксобрания стоит организовать не раньше 14 сентября, так как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России не успела обработать все жалобы. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в воскресенье, 11 сентября.

— Уважаемые коллеги, все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов. Такие крупные кампании у нас проходят в 18 регионах, — сказала она.

Памфилова добавила, что мера необходима для более детального рассмотрения поступивших жалоб и обращений. По ее словам, до назначенной даты граждане успеют обратиться в соответствующую комиссию, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в Центральной России начали работу избирательные участки для голосования на выборах. Так, точки были открыты в Рязанской, Ярославской, Новгородской, Тамбовской, Владимирской, Кировской областях, а также в Марий Эл и Карелии.