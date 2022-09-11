Названы цены на российские электромобили Evolute

Фото: Официальный Telegrram-канал бренда Evolute

Дилер впервые назвал цены на российские электромобили Evolute, они будут стоить минимум 2,9 миллиона рублей. Такую информацию выложил на своем сайте один из дилеров Evolute — компания «Авилон».

Первым выйдет электрический седан Evolute i-Pro. Это будет самая доступная модель бренда, его цена — 2 900 000 рублей, а госсубсидия при покупке в кредит снизит его стоимость более чем на треть — до 1 975 000 рублей.

В октябре планируется начать производство кроссовера Evolute i-JOY. Эта машина обойдется дороже — в 3 490 000 рублей или 2 565 000 рублей с учетом госсубсидии. Такая же цена будет у минивэна i-Van.

Всего в линейке Evolute представят пять моделей: седан, минивэн и три кроссовера. Сначала они будут доступны для покупки только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи, Казани, Воронеже, Липецке и Ростове-на-Дону. В Крыму и других регионах России они появятся немного позже, передают «Автоновости дня».

До этого сообщалось, что в столице заключат контракт на поставку важных компонентов для сборки автомобилей на заводе «Москвич».