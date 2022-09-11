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Ремонт фасада доходного дома графа Татищева завершат этой осенью

Георгий Соланович
Город
Ремонт фасада доходного дома графа Татищева завершат этой осенью
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Россия, Москва, Пятницкая улица, 43с1 Карта всех событий

Фасад доходного дома графа Татищева на Пятницкой улице обновят до конца осени в рамках программы капремонта жилых зданий. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в воскресенье, 11 сентября.

— В рамках реализации региональной программы капитального ремонта жилого фонда проходит обновление фасада дома № 43, строение 1, на Пятницкой улице. Завершение работ пройдет осенью 2022 года, — говорится в сообщении.

Для сохранения исторического портрета здания фонд разработал уникальный проект проведения работ, учитывающий все нюансы. Уточняется, что работы по капитальному ремонту проходили в несколько этапов.

Специалисты уже отремонтировали цоколь дома, удалили старую штукатурку и нанесли новый слой, а также приступили к ремонту декоративных архитектурных элементов. На финальном этапе будет нанесена антигрибковая защита и проведена окраска стен стойкими к выцветанию красками.

До этого сообщалось что капитальный ремонт дома 1924 года постройки в Сокольниках также завершится осенью. В настоящее время идут работы по заделке трещин цементным раствором и обработке антигрибковым составом в местах замокания.

Жилье Москва Капитальный ремонт
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