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Реконструкцию Владимирского пруда завершили ко Дню города

Александр Афонин
Город
Реконструкцию Владимирского пруда завершили ко Дню города
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Владимирский пруд Карта всех событий

Специалисты окончили работы в рамках масштабной реконструкции Владимирского пруда в преддверии Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в воскресенье, 11 сентября.

— Владимирский пруд пользуется большой популярностью у москвичей и на протяжении многих лет остается любимым местом отдыха местных жителей. Специалисты Комплекса городского хозяйства очистили пруд от иловых и грунтовых отложений, увеличив его максимальную глубину до 3,3 метра, обновили береговую полосу, — сказал заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Отмечается, что в рамках работ специалисты убрали более 8,5 тысячи кубометров иловых и грунтовых отложений, обновили береговую полосу, оформили берег и так далее. Кроме того, в рамках работ на дне озера был уложен водоупорный слой, а также высажено 24 тысячи водных растений, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что в рамках проекта по благоустройству переулков районов Арбат и Хамовники городские службы облагородили 18 исторических мест столицы ко Дню города. Для пешеходов и водителей улучшили тротуары и заменили асфальтовое покрытие проезжей части, а также установили более 500 фонарей.

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