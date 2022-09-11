Врач Мясников назвал способы укрепления иммунитета

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Физическая активность и дефицит калорий позволят укрепить иммунитет. Об этом в воскресенье, 11 сентября, сообщил врач Александр Мясников.

— Вы должны быть нормального веса, с хорошим настроением, не курить, так как это очень сильно облегчает проникновение инфекций в организм, — заявил он.

Специалист добавил, что для укрепления выносливости и иммунитета нужно каждый день выполнять физические упражнения. При этом Мясников призвал отказаться от употребления синтетических витаминов, необходимые микроэлементы следует получать из пищи, сказал он в эфире «Россия 1».

По словам врача, народные рецепты тоже не всегда полезны. Бездумный прием различных трав может привести к токсическому поражению печени.

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