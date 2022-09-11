Специалисты рассказали о реставрации живописной панорамы «Бородинская битва»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Живописная панорама «Бородинская битва», созданная художником-баталистом Францем Рубо к 100-летию сражения, — главный экспонат одноименного музея.

За свою более чем вековую историю панорама много раз страдала от внешних факторов, но благодаря реставраторам была спасена уже дважды. О процессе новой реставрации рассказал директор музея Владимир Преснов.

«Бородинская битва» встречает 110-летний юбилей на реставрации, которая началась в 2019 году. Разработанная отечественными специалистами методика даст возможность исправить просчеты, допущенные раньше, и спасти ту часть полотна, состояние которой сейчас оценивается как аварийное.

Длина картины — 115 метров, а высота — 15. Работы по ее восстановлению было решено провести открыто, в присутствии посетителей.

Специалисты уже привели в порядок небольшой фрагмент панорамы и утвердили методику восстановления. Основная часть работ намечена на 2023 год.

— Мы надеемся, что в ближайшее время сможем поставить вплотную к панораме конструкции, на которых будут работать реставраторы, — сказал Преснов.

Он добавил, что в основном реставрация будет проходить за полотном в непростых условиях, так как расстояние от холста до стены составляет всего около метра.

Работы, которые будут производиться в недоступных для посетителей пространствах, можно будет посмотреть через онлайн-трансляцию, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого в музее «Бородинская битва» открылась выставка, на которой представлены памятные медали в честь 150-летия победы в Отечественной войне 1812 года, а также авторский сценарий фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука.