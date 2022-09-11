Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Председатель ЦИК Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

— Хочу сказать большое спасибо за технологические новшества. В Москве столько новаций интересных, — сказала чиновник.

В ходе общения с руководителями штаба она заявила о необходимости принятия регионального закона об электронном сборе подписей в поддержку кандидатов. Памфилова подчеркнула, что поспособствует этому, а также упомянула, что в 15 регионах соответствующие нормы уже приняты.

Кроме того, по мнению Памфиловой, в дальнейшем необходимо развивать формат многодневного голосования, передает агентство городских новостей «Москва».

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало 9 сентября. Москвичи до 20:00 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе.

Для голосования в городе открылся 3261 избирательный участок. Из них 1937 оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней.