«Бабьего лета не будет»: Тишковец рассказал о погоде в Московском регионе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Погода на следующей неделе в Московском регионе будет теплой и по-осеннему сырой. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 11 сентября.

— Предстоящая неделя готовит нам теплую, но сырую осеннюю погоду. В понедельник, 12 сентября, скажется влияние циклонической депрессии с юго-запада, из-за чего небо нахмурится, и кое-где брызнут небольшие дожди, — сказал синоптик.

Ночная температура составит 5-10 градусов, а дневная — 10-15. Во вторник, 13 сентября, характер метеоусловий не изменится, но станет на 2-3 градуса теплее, уточнил он.

Среда, 14 сентября, будет дождливой, температура воздуха из-за туч понизится до 9-14 градусов. В четверг, 15 сентября, и пятницу, 16 сентября, регион попадет под влияние теплого сектора североатлантического циклона с небольшими очаговыми осадками, но с неустойчивыми просветами.

Данный факт позволит температуре немного превысить климатическую норму. В дневные часы в Москве ожидается от 13 до 18 градусов.

При этом в выходные, написал Тишковец в Telegram-канале, температура не изменится. Бабьего лета в регионе не будет, резюмировал метеоролог.

До этого Тишковец сообщил, что последний погожий день ожидает москвичей в воскресенье, 11 сентября, температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов.