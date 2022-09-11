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Умер оператор фильма «Приключения Электроника» Александр Полынников

Георгий Соланович
Общество
Умер оператор фильма «Приключения Электроника» Александр Полынников
Фото: Ник1949 / CC BY-SA 4.0

Советский и российский режиссер и кинооператор Александр Полынников умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила его супруга, актриса Анна Назарьева, в воскресенье, 11 сентября.

— 8 сентября его не стало. Завтра прощание: Хованский крематорий, улица Адмирала Корнилова, 42, — цитирует Назарьеву ТАСС.

Она уточнила, что Полынников умер в Москве 8 сентября от онкологии. Последние дни режиссер провел в реанимации, прощание с ним состоится 12 сентября.

Полынников родился в 1941 году. Он окончил операторский факультет ВГИКа.

Его известные операторские работы: фильмы «Приключения Электроника» и «Д'Артаньян и три мушкетера». В качестве режиссера он снял картины «Берегите женщин» и «Обнаженная в шляпе», а также сериал «Возвращение Мухтара» и другие проекты. Полынников является лауреатом Государственной премии СССР 1982 года.

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