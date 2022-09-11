Си впервые за два года покинет Китай для встречи с Путиным

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Глава Китая Си Цзиньпин на грядущей неделе отправится на саммит ШОС в Узбекистане, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что для китайского лидера это будет первая за два года поездка за границу. Си не покидал Китая с момента начала пандемии коронавируса, передает «Лента.ру».

До этого немецкое издание Handelsblatt писало, что встреча Путина и Си в Узбекистане станет сигналом западным государствам о том, что Пекин поддерживает Москву.

В материале отмечается, что недавняя поездка спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшила отношения Штатов с Китаем. В тот же самый момент этот визит укрепил объединение России и КНР в рамках «конкурентной борьбы с Западом».

7 сентября Путин заявил, что товарооборот между Москвой и Пекином вскоре может достигнуть 200 миллиардов долларов. Данное заявление он сделал на двусторонней встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в рамках Восточного экономического форума.