ОШ заявил о невозможности хакерских атак повлиять на голоса пользователей

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Обзервер (сайт, отображающий данные о ходе электронного голосования) подвергся массированной хакерской хакерской атаке, однако все голоса пользователей на выборах муниципальных депутатов записаны в блокчейн и неизменны. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в воскресенье, 11 сентября.

— Он (обзервер — прим. «ВМ») является только «витриной», отображающей информацию. Все голоса пользователей, отданные на выборах муниципальных депутатов, в сохранности. Они записаны в блокчейн и неизменны, — отмечается в Telegram-канале штаба.

Выборы муниципальных депутатов в Москве подошли к концу. Явка на 18:00 последнего дня выборов составила 32,8 процента. Согласно предоставленным данным, всего было выдано 1 710 742 электронных бюллетеня. При этом еще 645 436 человек проголосовали на избирательных участках.

Голосование стартовало 9 сентября. Москвичи до 20:00 11 сентября могли принять участие в выборах на избирательном участке или на онлайн-платформе.

Цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.