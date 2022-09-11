Стали известны первые результаты муниципальных выборов в Москве с учетом ДЭГ

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начали поступать первые результаты муниципальных выборов с учетом онлайн-голосования. Об этом сообщил глава штаба Вадим Ковалев в воскресенье, 11 сентября.

— У нас начали появляться предварительные данные. ДЭГ состоялось, результаты начинают появляться очень быстро, — сказал он.

Заместитель руководителя штаба Александр Асафов в свою очередь отметил, что визуализированный результат подсчета ДЭГ уже представлен на информационном табло в штабе. Однако он еще неокончательный, передает агентство городских новостей «Москва».

В Telegram-канале штаба добавили, что все итоги онлайн-голосования будут подведены менее чем за час.

Выборы муниципальных депутатов в Москве подошли к концу. Явка на 18:00 последнего дня выборов составила 32,8 процента.

Согласно предоставленным данным, всего было выдано 1 710 742 электронных бюллетеня. При этом еще 645 436 человек проголосовали на избирательных участках.

Голосование стартовало 9 сентября. Москвичи до 20:00 11 сентября могли принять участие в выборах на избирательном участке или на онлайн-платформе.