ФК «Ростов» обыграл «Спартак» в матче девятого тура РПЛ

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Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» на стадионе «Ростов Арена» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра завершилась со счетом 4:2. На 24-й минуте матча счет открыл нападающий «Спартака» Квинси Промес. Через четыре минуты футболист хозяев поля Дмитрий Полоз сравнял счет. На 34-й минуте Даниил Уткин вывел ростовчан вперед. На 53-й минуте форвард «Ростова» Николай Комличенко увеличил отрыв клуба. На 70-й минуте защитник «Спартака» Мацей Рыбус сфолил в своей штрафной, после чего Дмитрий Полоз реализовал пенальти. На 76-й минуте нападающий московской команды Александр Соболев забил второй мяч.

Таким образом, после девяти матчей «Ростов» находится на третьей строчке в турнирной таблице с 19 очками. «Спартак» занимает пятую позицию, набрав 16 баллов.

4 сентября грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 в меньшинстве обыграл в гостях московский «Локомотив» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. В составе грозненцев отличились Мохамед Конате (3) и Лечи Садулаев (62). Спустя 24 минуты после гола Конате получил вторую желтую карточку и был удален с поля.