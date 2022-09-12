Диджей Грув назвал отличительные качества москвичей

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Музыкант диджей Грув (Евгений Рудин) назвал отличительные качества москвичей от жителей других российских городов.

По его словам, это открытость и незакомплексованность. Он отметил, что у москвичей, как и у жителей других крупных городов, слишком ускорен ритм жизни. Горожане сделали из этого особенность столицы.

Артист пояснил, что благодаря такому ритму жизни они сами создали работающий в круглосуточном режиме всю неделю сервис. По словам Грува, такого нет во многих европейских городах, где, как правило, по выходным работают только заведения общепита, сообщает «Москвич Mag».

Актриса театра и кино, народная артистка России Мария Аронова тоже назвала отличительное качество москвичей. Она отметила, что это скорость. Аронова призналась в большой любви к столице и отметила масштабную программу благоустройства, которая здесь ведется. Больше всего она выделила московское метро, качество дорог, их обслуживание и наличие множества храмовых комплексов.