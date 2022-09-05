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Мария Аронова назвала отличительное качество москвичей

Юлия Курганова
Общество
Мария Аронова назвала отличительное качество москвичей
Кадр из сериала «Братья по обмену» (2013)

Актриса театра и кино, народная артистка России Мария Аронова назвала отличительное качество москвичей от жителей других российских городов. Она отметила, что это скорость.

— Москвичи очень быстрые по сравнению со всеми остальными жителями нашей страны. Самые медленные люди — на севере и на юге, — сказала артистка в интервью «Москвич Mag».

Аронова призналась в большой любви к столице и отметила масштабную программу благоустройства, которая здесь ведется. Больше всего она выделила московское метро, качество дорог, их обслуживание и наличие множества храмовых комплексов.

В июле отличительное качество москвичей от жителей других российских городов назвал актер, телеведущий, кинопродюсер, народный артист России Дмитрий Харатьян. Он дал жителям столицы определение «расслабленные». По мнению артиста, приезжие более амбициозны — они пытаются лучше познавать и покорять Москву.

Светлана Дружинина тоже назвала отличительные качества москвичей. Актриса и режиссер, которая сняла популярный сериал «Гардемарины, вперед!», назвала жителей Москвы самыми большими оптимистами.

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