«Расслабленные»: Дмитрий Харатьян назвал отличительное качество москвичей

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Отличительное качество москвичей от жителей других российских городов назвал актер, телеведущий, кинопродюсер, народный артист РФ Дмитрий Харатьян. Он дал жителям столицы определение «расслабленные».

По мнению артиста, приезжие более амбициозны — они пытаются познавать и покорять Москву.

— А для москвичей Москва — это уже данность, потому они более расслабленные и меньше стремятся узнавать что-то новое, достопримечательности, музеи, — сказал Харатьян разговоре с «Москвич Mag».

Актер отметил, что часто случается так, что приезжие знают о столице больше, чем местные жители.

Светлана Дружинина назвала отличительные качества москвичей. Актриса и режиссер, которая сняла популярный сериал «Гардемарины, вперед!», назвала жителей Москвы самыми большими оптимистами.