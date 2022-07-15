Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Расслабленные»: Дмитрий Харатьян назвал отличительное качество москвичей

Юлия Курганова
Общество
«Расслабленные»: Дмитрий Харатьян назвал отличительное качество москвичей
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Отличительное качество москвичей от жителей других российских городов назвал актер, телеведущий, кинопродюсер, народный артист РФ Дмитрий Харатьян. Он дал жителям столицы определение «расслабленные».

По мнению артиста, приезжие более амбициозны — они пытаются познавать и покорять Москву.

— А для москвичей Москва — это уже данность, потому они более расслабленные и меньше стремятся узнавать что-то новое, достопримечательности, музеи, — сказал Харатьян разговоре с «Москвич Mag».

Актер отметил, что часто случается так, что приезжие знают о столице больше, чем местные жители.

Светлана Дружинина назвала отличительные качества москвичей. Актриса и режиссер, которая сняла популярный сериал «Гардемарины, вперед!», назвала жителей Москвы самыми большими оптимистами.

москвичи характеристика Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Все мнения
О проекте