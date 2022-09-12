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Врач рассказал о серьезных проблемах со здоровьем Бузовой по ее фото

Юлия Курганова
Общество
Врач рассказал о серьезных проблемах со здоровьем Бузовой по ее фото
Фото: Youtube / Начало

Несколько дней назад телеведущая и певица Ольга Бузова испугала фанатов странным внешним видом. Она опубликовала в социальной сети видео, на котором предстала с сильно опухшим лицом.

Тогда многие пользователи списывали произошедшие с артисткой метаморфозы на злоупотребление спиртным. Однако известный врач Юрий Серебрянский утверждает, что у Бузовой могут быть гораздо более серьезные проблемы со здоровьем. В частности, подобный внешний вид указывает на заболевания почек или сердца, сообщает портал PopcornNews.

— Просто так лицо не опухает. Наиболее вероятные причины — почки или сердце. Возможно, это один из признаков заболевания почек, она должна пройти обследование, и я думаю, что с этим разберутся. Второй вариант — аллергии, если она использовала крема, которые вызывают реакцию, — сообщил медик.

Актриса и телеведущая Чехова вспомнила о прошлом Ольги Бузовой. Она выразила надежду, что певица не потеряет свою нынешнюю популярность. По словам телеведущей, если Бузова перестанет быть в центре внимания, то она вернется к образу застенчивой девушки, которая пытается всеми силами добиться внимания.

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