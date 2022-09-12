Алькарас стал самой молодой первой ракеткой мира в истории тенниса после победы на US Open

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Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл Открытый чемпионат Соединенных Штатов (US Open) 2022 года.

В финальном матче 19-летний спортсмен победил норвежца Каспера Рууда. Игра проходила в Нью-Йорке на стадионе имени Артура Эша, она длилась 3 часа 22 минуты и завершилась в четырех сетах — 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Эта победа позволила Алькарасу возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, сместив с первой позиции российского теннисиста Даниила Медведева, который на этом турнире выбыл в 1/8 финала, проиграв австралийцу Нику Кирьосу.

Карлос Алькарас побил достижение Ллейтона Хьюитта, который стал первой ракеткой мира в 20 лет и 9 месяцев. Также этот титул стал пятым в этом сезоне для испанца и шестым в карьере.

Представительница Польши Ига Швентек в ночь на воскресенье, 11 сентября, обыграла Онс Жабер из Туниса и стала победительницей Открытого чемпионата Соединенных Штатов по теннису (US Open). Полячка одержала победу в финале соревнований в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:5).