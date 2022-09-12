Ефимов: Инвесторам выделят 190 гектаров земли для строительства производств и объектов инфраструктуры

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Градостроительно-земельная комиссия Москвы предоставит инвесторам земельные участки для строительства спорткомплексов, промышленных предприятий, транспортно-пересадочных узлов, а также социальных и транспортных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 12 сентября.

— С начала 2022 года правительство Москвы приняло решение о выделении девелоперам земельных участков площадью 190 гектаров для реализации 52 масштабных инвестпроектов. В результате застройщики возведут в городе более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, направленной на инфраструктурное развитие территорий, увеличение количества рабочих мест и роста инвестиций в экономику столицы, — сказал он.

Участки сдадут в аренду на 5 лет без проведения торгов. Предпочтение отдается современным производствам, высокотехнологичным предприятиям, а также объектам социальной, транспортной и спортивной инфраструктуры.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что из 52 масштабных инвестиционных проектов больше всего социальных объектов —15, их общая площадь составит 180 тысяч квадратных метров.

Для их возведения будет выделено 23,2 гектара земли. Кроме того, инвесторы построят на 113 гектарах земли производства общей площадью около 800 тысяч квадратных метров.

При этом 9 спорткомплексов площадью 220 тысяч квадратных метров появятся на территории свыше 26 гектаров, уточнил он. Кроме того, градостроительно-земельная комиссия выделит 18,5 гектара земли для создания 10 транспортных объектов и пересадочных узлов на базе станций метрополитена.

Площадь застройки составит свыше 190 тысяч квадратных метров. Для 2 объектов культуры и отдыха площадью 21,8 тысячи квадратных метров предусмотрено почти 6,5 гектара земли. Еще на 3 гектарах инвесторы возведут 4 многофункциональных комплекса площадью 141,3 тысячи квадратных метров.

До этого сообщалось, что с начала 2022 года на заседаниях градостроительно-земельной комиссии столицы были приняты решения о предоставлении инвесторам в аренду земельных участков общей площадью свыше 14 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов — возведения 13 образовательных учреждений в разных районах.