Лариса Долина рассказала, почему ненавидит петь под фонограмму

Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Российская певица Лариса Долина рассказала, почему не поет под фонограмму. По словам исполнительницы, у нее это плохо получается, а процесс не дает никаких положительных эмоций.

— Я вам скажу честно, я это ненавижу, весь этот процесс. Я просто не умею попадать в фонограмму, я этому не научилась. Если поешь вживую, это совсем другие эмоции, другие чувства. А так ты включаешь «плюс» и то, что уже спето. А может, у тебя настроение сегодня другое? Почему я должна петь то, что уже записано? — негодует артистка.

Долина подчеркнула, что без фонограммы одна композиция на нескольких мероприятиях будет звучать по-разному. Если голос у исполнительницы сядет, то, отметила она, всегда найдутся специалисты, которые «могут на ноги поставить за два часа до концерта», передает Пятый канал.

До этого Долина поделилась секретом стройной фигуры. По ее словам, чтобы поддерживать себя в форме, она придерживается достаточно жесткой диеты. Так, исполнительница вообще не принимает пищу 19 часов в день, а в остальные пять никак не ограничивает себя.