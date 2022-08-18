«19 часов не ем»: Долина рассказала о своей экстремальной диете

Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Российская певица Лариса Долина поделилась секретом стройной фигуры. По ее словам, чтобы поддерживать себя в форме, она придерживается достаточно жесткой диеты.

— 19 часов в сутки я не ем. И в оставшиеся часы, конечно, ограничиваю себя. У меня есть красный список продуктов, которые мне нельзя. А есть зеленый, который можно, — цитирует артистку «Комсомольская правда».

До этого сообщалось, что визажистке Гоар Аветисян удалось сбросить 300 килограммов. Ради этого ей пришлось лечь под нож хирурга, но некоторые поклонники обесценивают старания знаменитости и пишут негативные комментарии. По словам Гоар, ей помогли только жесткие диеты, постоянные ограничения и активный образ жизни.

Прошедшей весной на певицу Ольгу Бузову навалилась критика из-за лишних килограммов. Телеведущая начала активно худеть и недавно поделилась результатами в своих социальных сетях. Однако ее фото в бикини вызвало тревогу среди поклонников. Они посчитали, что теперь певица стала слишком худой. Один из подписчиков сравнил внешний вид телеведущей с 20-летним парнем.