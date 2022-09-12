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Водители смогут менять время начала стоянки автомобиля в приложении «Парковки России»

Александр Афонин
Город
Водители смогут менять время начала стоянки автомобиля в приложении «Парковки России»
Фото: shutterstock

В приложении «Парковки России» появилась новая функция, которая позволит изменить время начала стоянки, если автомобилист не оплатил ее вовремя. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 12 сентября.

— По просьбам автомобилистов мы добавили в приложение «Парковки России» возможность изменить время начала парковки. Сервис будет полезен добросовестным водителям, которые оплачивают парковку в приложении — в среднем это 1,1 миллиона активных пользователей в месяц, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Уточняется, что изменить время можно после окончания парковки. Новый период необходимо указать в пределах текущего календарного дня. Кроме того, у пользователей осталась возможность изменить номер машины и парковочной зоны, а также продлить истекшую парковку, передает официальный сайт мэра Москвы.

2 сентября сообщалось, что с начала лета контролеры-роллеры «Московского паркинга» помогли двум тысячам водителей. Специалисты продолжат работать, пока позволяет погода, а потом они вновь вернутся к обычному формату.

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