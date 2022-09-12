Глав 13 регионов выбрали в России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Выборы глав 13 субъектов России подошли к концу. По данным ЦИК РФ, победу одержали кандидаты, которые уже занимают пост главы региона или исполняют его обязанности.

Так, в Бурятии с 86,23 процента голосов выиграл действующий глава региона от «Единой России» Алексей Цыденов. Во Владимирской области (83,68 процента голосов) победу одержал еще один кандидат от «ЕР» — врио губернатора Александр Авдеев.

В Калининградской области победил действующий глава субъекта Антон Алиханов (80,21 процента, «ЕР»), в Карелии — губернатор Артур Парфенчиков (69,15 процента, «ЕР»). В Рязанской и Новгородской областях победили врио главы региона и губернатор субъекта Павел Малков и Андрей Никитин (84,55 и 77,03 процента соответственно, оба от «ЕР»).

В Свердловской области выиграл действующий губернатор Евгений Куйвашев (65,78 процента, «ЕР»), в Тамбовской — врио главы Максим Егоров (84,95 процента, «ЕР»). В Кировской области победил кандидат от «ЕР», врио главы региона Александр Соколов (71,85 процента), а в республике Марий Эл — самовыдвиженец, врио главы Юрий Зайцев (82,44 процента).

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур («ЕР») получил 84,94 процента голосов, а глава Удмуртии Александр Бречалов («ЕР») получил одобрение от 64,37 процента избирателей.

В Ярославской области победил врио губернатора Михаил Евраев (самовыдвиженец, 82,31 процента), отмечается на сайте ЦИК.

До этого сообщалось, что кандидаты партии «Единая Россия» лидируют на муниципальных выборах в Москве. Свыше 1100 муниципальных депутатов, выдвинутых «Единой Россией», получат мандаты депутатов. В онлайн-голосовании участвовали 1 748 616 избирателей.