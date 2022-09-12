«Единая Россия» заявила по итогам подсчета ДЭГ, что получит в Москве более 1100 мандатов 

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Кандидаты партии «Единая Россия» лидируют на муниципальных выборах в Москве. Об этом сообщается в воскресенье, 11 сентября, в официальном Telegram-канале московского городского регионального отделения «Единой России».

— Москва сделала свой выбор! В Москве завершился последний день выборов муниципальных депутатов. И после подсчетов голосов на ДЭГ лидируют кандидаты от «Единой России», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в онлайн-голосовании приняли участие 1 миллион 748 тысяч 616 человек.

— На данный момент по предварительным подсчетам результатов в ДЭГ лидируют кандидаты от «Единой России». Свыше 1100 муниципальных депутатов, выдвинутых «Единой Россией» получат мандаты депутатов», — говорится в сообщении.

Выборы муниципальных депутатов в Москве подошли к концу. Явка на 18:00 последнего дня выборов составила 32,8 процента.

Согласно предоставленным данным, всего было выдано 1 710 742 электронных бюллетеня. При этом еще 645 436 человек проголосовали на избирательных участках.

Голосование стартовало 9 сентября. Москвичи до 20:00 11 сентября могли принять участие в выборах на избирательном участке или на онлайн-платформе.