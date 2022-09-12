Москва передала в федеральную собственность здание для РЭУ имени Г.В. Плеханова

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Нежинская улица, дом 7, строение 5. Карта всех событий

Правительство Москвы передало в федеральную собственность инженерное здание для Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— По просьбе РЭУ имени Г.В. Плеханова в федеральную собственность был передан инженерный объект, расположенный по адресу: Нежинская улица, дом 7, строение 5. Это сооружение площадью почти тысяча квадратных метров обслуживает находящиеся рядом учебные корпуса и студенческое общежитие, — сказал он.

Руководитель территориального управления Росимущества в городе Москве Антон Колегов отметил, что передача здания позволит обеспечить бесперебойную работу инженерных систем зданий учебных корпусов и общежитий. Кроме того, решение обеспечит проведение ремонтных работ в строении за счет федерального бюджета, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что градостроительно-земельная комиссия столицы предоставит инвесторам земельные участки. На них они смогут построить спорткомплексы, промышленные предприятия, транспортно-пересадочные узлы, а также социальные и транспортные объекты.