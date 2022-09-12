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Эксперт рассказал, будут ли популярны у россиян новые китайские модели автомобилей

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, будут ли популярны у россиян новые китайские модели автомобилей
Фото: Pixabay

На российском автомобильном рынке могут появиться новые китайские автопроизводители и автомобили. Автоэксперт и главный редактор издания Максим Кадаков рассказал об особенностях моделей, которые могут появиться в РФ.

Эксперт рассказал, что на прошедшем недавно в Китае автосалоне были представлены марки Tank и Hengchi.

По словам Кадакова, вряд ли можно сказать, что новые китайские модели будут пользоваться массовым спросом в России. При этом Кадаков подчеркнул, что у марки Tank есть машины с разным наполнением, следовательно, она может стать известной в России.

Эксперт добавил, что если цена будет слишком высокой, то, скорее всего, интерес к машинам из Китая будет низким, передает Nation news.

Перед прохождением осеннего техобслуживания стоит обратить внимание на подкапотное пространство машины, это позволит избежать более дорогого ремонта. Об этом сообщил представитель Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев в воскресенье, 11 сентября.

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