Финальный розыгрыш машин и призовых баллов акции «Миллион призов» прошел в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Финальный розыгрыш 20 внедорожников по акции «Миллион призов» состоялся среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве. Он прошел в прямом эфире телеканала «Москва 24» в понедельник, 12 сентября.

В розыгрыше участвовали 302 453 избирателя, которые проголосовали накануне, 11 сентября. Они претендовали на ключи от внедорожников Niva Legend, а также на 96 900 пакетов призовых баллов. За мероприятием наблюдал народный артист РФ, художественный руководитель московского Театра Луны и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

О победе участникам сообщат по SMS. Победителей определил генератор случайных чисел. Они должны будут активировать свои баллы до 26 сентября.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало в пятницу, 9 сентября. Москвичи до 11 сентября могли принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе. При этом цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.