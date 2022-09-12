Врач объяснил, в каких случаях необходимо оказать человеку первую помощь

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Иногда спасти жизнь человеку может только своевременно оказанная первая помощь. Важно уметь быстро и правильно распознавать такие ситуации. О них рассказал преподаватель первой помощи, руководитель проекта «Первая помощь: просто и правильно» Павел Ильин.

— У нас есть такая шутка, в которой большая доля правды. Первую помощь нужно оказывать, если отсутствует то, что не должно отсутствовать, если присутствует то, что не должно присутствовать, если что-то двигается так, как не должно двигаться и, если ничего не двигается. По сути, эта шутка описывает весь принцип определения необходимости оказания первой помощи, — пояснил он в комментарии РИАМО.

Первую помощь необходимо оказать, если человек находится без сознания, у него наблюдается кровотечение.

Нуждаться в помощи может и находящийся в сознании пострадавший, например, если он сломал руку, получил ожоги или пострадал от отморожения или отравления.

Перед оказанием первой помощи необходимо оценить обстановку, создать безопасные условия. Прежде чем приступать к оказанию помощи, необходимо осмотреться и оценить ситуацию.

Ранее врач Евгений Данилов объяснил порядок действий по оказанию первой помощи при отравлении алкоголем. Эксперт заявил, что у пострадавшего необходимо вызвать рвоту. Затем ему следует дать сорбенты, передает Nation news.

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