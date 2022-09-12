Эксперт Пятиизбянцев оценил актуальность создания отечественных банкоматов в России

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В Центробанке РФ представили «дорожную карту» по выводу на рынок отечественных банкоматов. Согласно ей, первые образцы поступят в банки для тестирования уже этой осенью, а серийные партии — в первом квартале 2023 года. Специалист по безопасности коммерческого банка Николай Пятиизбянцев в беседе с «Вечерней Москвой» усомнился, что подобная инициатива может быть реализована в скором времени, поскольку создание конкурентоспособного продукта — достаточно сложный вопрос, не терпящий быстрых решений.

— Несколько лет назад в России были попытки по созданию отечественных банкоматов, но они экономически не оправдались. Максимум, что удалось создать, — это платежные терминалы. Это устройства, которые принимают деньги, карты и платежи, но не выдают средства. Данный рынок у нас достаточно хорошо развит, а вот с банкоматами все оказалось чуть сложнее, — пояснил он.

При этом эксперт добавил, что в России может появиться единичный образец, однако полноценной замены ожидать пока рано.

— Создать единичный образец возможно, получится ли создать конкурентоспособные модели наравне с китайскими — вопрос сложный. Сделать можно, насколько это будет эффективно — неизвестно. Актуальна ли такая инициатива? Вопрос чисто коммерческий, основанный на том, удовлетворяют ли условные китайские банкоматы Россию? По моему предположению, создание конкурентоспособного продукта — вопрос не сегодняшнего дня, — подытожил Пятиизбянцев.

Экономист Николай Кульбака в беседе с «Вечерней Москвой» назвал убытки российских банков некритичными. По его словам, банки начали балансировать свой портфель денежных средств.