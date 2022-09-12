Более 1,5 миллиона человек прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

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С начала текущего года более 1,5 миллиона человек прошли профилактические медицинские осмотры в медицинских организациях Московской области.

— Забота о здоровье начинается с профилактики заболеваний и регулярной диагностики. Диспансеризация позволяет обнаружить многие патологии на ранней стадии, — отметила первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Она добавила, что в этом году у тех, кто прошел обследования, было впервые выявлено более 41 тысячи заболеваний. Из них 1,5 тысячи случаев были онкологическими заболеваниями.

Пройти профилактические осмотры жители области могут в будние дни и по субботам. Нужно обратиться в поликлинику по месту проживания. С собой нужно иметь паспорт и полис, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На прошлой неделе плановые медосмотры учащихся начались в подмосковной Балашихе, специалисты из поликлиник, прикрепленные к учебному заведению, с необходимым оборудованием выезжают к учащимся по графику, передает РИАМО.

В рамках госпроекта этим летом проводится первый бесплатный марафон здорового образа жизни «100 дней здоровья». За два месяца в нем приняли участие около шести тысяч москвичей.