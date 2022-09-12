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Психолог объяснила, почему многим женщинам сложно принимать комплименты

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог объяснила, почему многим женщинам сложно принимать комплименты
Кадр из фильма «Безумное свидание»

Гештальт-терапевт Динара Арибжанова пояснила, почему многим женщинам сложно принимать комплименты.

По словам эксперта, причин для внутреннего несогласия и отказа от комплиментов может быть много. Первое, что бывает чаще всего — женщина считает, что она не заслуживает и недостойна этих слов. Происходит столкновение впечатления постороннего человека в определенный момент с представлением женщины о себе самой, которое формировалось на протяжении долгого времени.

Кроме того, комплименты могут вызывать чувство неловкости, потому что человек обнаруживает себя увиденным, а ему сложно привлекать внимание, быть в центре событий. За этим может стоять дополнительная ответственность, нужно соответствовать сказанным словам.

Эксперт добавила, что ответное восклицание: «Да, я всегда красивая!» указывает на то, что женщина все еще испытывает сложность и не может легко и естественно принять комплимент. При этом она сама может не замечать внутреннего дискомфорта, передает aif.ru.

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ организует онлайн-курс для молодых мам «Как успешно строить бизнес в декрете без чувства вины».

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