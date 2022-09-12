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Гастроэнтеролог пояснила, чем опасна бактерия Helicobacter pylori

Ирина Игнатенко
Общество
Гастроэнтеролог пояснила, чем опасна бактерия Helicobacter pylori
Фото: Pixabay

О том, что надо знать про бактерию Helicobacter pylori и как она влияет на организм человека, рассказала врач-гастроэнтеролог, заместитель главного врача по педиатрической работе областной больницы Нарине Сугян.

Как пояснила эксперт, инфекция, вызванная такой бактерией, становится причиной постоянного воспаления в слизистой оболочке желудка. Причем процесс хронический.

Так как Helicobacter pylori представляет собой реальную угрозу не только здоровью, но и жизни человека, то при обнаружении бактерии врачи назначают лечение. Чаще всего врачи выписывают антибиотики, причем редко ограничиваются одним препаратом.

— Иногда назначают два лекарственных средства, а порой и три. Есть риски развития устойчивости бактерии к препаратам. И сегодня это называют глобальной проблемой, — предупреждает гастроэнтеролог в комментарии aif.ru.

Прогнозы по лечению зависят от того, насколько выражены изменения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.

Ученые Роспотребнадзора разработали первую в России вакцину от ротавируса. Ротавирус — достаточно распространенное инфекционное заболевание, которое очень быстро обезвоживает человеческий организм. Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала «Вечерней Москве», как защититься от инфекции.

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