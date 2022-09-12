«Никто не застрахован»: терапевт Романенко рассказала о смертельной опасности ротавируса

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Ученые Роспотребнадзора разработали первую в России вакцину от ротавируса. Ротавирус — достаточно распространенное инфекционное заболевание, которое очень быстро обезвоживает человеческий организм. В первую очередь человеку необходимо следить за гигиеной. Такое мнение «Вечерней Москве» высказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

— От ротавируса никто не застрахован. Другое дело, есть люди, которые могут им заразиться, а другие в силу каких-то особенностей иммунной системы не болеют им. Заболеть ротавирусом всегда очень неприятно, это выбивает человека из колеи. Для пожилых и детей это очень тяжелое заболевание, поскольку организм человека обезвоживается. В данном случае требуется госпитализация и терапия, так как это состояние может быть опасно для жизни, — пояснила она.

При этом врач уточнила, что в качестве профилактики можно отметить такой фактор, как мытье рук.

— Чаще всего вспышки ротавирусной инфекции встречаются в каких-то организованных коллективах и на отдыхе. Специфическая профилактика в виде вакцинации от ротавируса актуальна в России. Детям при этом необходимо вакцинироваться в первую очередь, поскольку они чаще всего переносят подобное заболевание. Это в приоритете. Дети очень быстро обезвоживаются, потому что у них очень маленькая масса тела. Несколько эпизодов рвоты и жидкого стула могут привести к тому, что ребенку потребуется экстренная медицинская помощь, — подытожила Романенко.



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