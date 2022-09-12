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Египет может начать принимать российский рубль в конце сентября

Александр Афонин
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Египет может начать принимать российский рубль в конце сентября
Фото: Ксения Ульянова / АГН Москва

Египет планирует в конце сентября включить в список валют российский рубль, что положительно отразится на туристическом потоке в страну. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе туроператора Tez Tour со ссылкой на центробанк Египта.

— Этот период как раз приходится на начало высокого сезона на направлении, поэтому предоставление возможности туристическим компаниям и отелям принимать к оплате рубли в совокупности с другими факторами без сомнений положительным образом отразится на турпотоке, — говорится в сообщении.

Уточняется, что точный механизм работы системы пока неизвестен. Планируется, что для реализации проекта будут оборудованы специальные терминалы в отделениях банков, передает РИА Новости.

До этого совет Европейского союза объявил об утверждении полной приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Эксперт по туризму Дмитрий Мир в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подобное решение усложнит логистику между странами. При этом он считает, что введение санкций в отношении тех людей, у которых «шенген» еще действует, зависит лишь от руководства объединения.

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