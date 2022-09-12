Прокуратура начала проверку после ДТП в Подмосковье, в котором погиб ребенок

Фото: Пресс-служба Совфеда

Подмосковная прокуратура организовала проверку в связи с ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 12 сентября.

По ее словам, в ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснят причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Трагедия, о которой идет речь, произошла вечером 11 сентября около 20:00. На втором километре автодороги Озера — Кашира — Ожерелье 19 летний водитель, совершая обгон на автомобиле ВАЗ, сбил двух школьников в возрасте 11 и 13 лет, которые ехали на велосипедах по встречной полосе.

В результате ДТП один ребенок погиб, второй госпитализирован. Водителя задержали. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, которое находится под контролем прокуратуры.