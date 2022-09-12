В московском кафе «Кислород» убили семерых павлинов

В кафе «Кислород», находящемся на улице Бауманской в центре столицы, убили семерых павлинов. Об этом стало известно в понедельник, 12 сентября.
По предварительной информации, в вольер к птицам неизвестные запустили собаку.
Подобное случается не в первый раз. Как сообщили в Telegram-канале «Что там в Москве», атаки на птиц, которые являются визитной карточкой заведения, происходят регулярно.
На прошлой неделе жителя города Березовский осудили на год и восемь месяцев колонии строгого режима за то, что он выбросил свою кошку с балкона.