В московском кафе «Кислород» убили семерых павлинов

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Бауманская улица Карта всех событий

В кафе «Кислород», находящемся на улице Бауманской в центре столицы, убили семерых павлинов. Об этом стало известно в понедельник, 12 сентября.

По предварительной информации, в вольер к птицам неизвестные запустили собаку.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram/ Что там в Москве?

Подобное случается не в первый раз. Как сообщили в Telegram-канале «Что там в Москве», атаки на птиц, которые являются визитной карточкой заведения, происходят регулярно.

На прошлой неделе жителя города Березовский осудили на год и восемь месяцев колонии строгого режима за то, что он выбросил свою кошку с балкона.