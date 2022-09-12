В Кремле назвали непредсказуемым исход иска Украины к Газпрому для поставок газа

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Российское правительство не знает, как отразится иск украинской компании «Нафтогаз» к Газпрому на поставках голубого топлива в Европу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 12 сентября.

— Очень много всего непредсказуемого может быть как в действиях наших западных коллег в настоящее время, так и руководителей газовой отрасли Украины. Очень много всего непредсказуемого. И здесь мы просто не беремся гадать, как это может отразиться на общих поставках, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что на данный момент сложно предположить дальнейшие действия Украины. По его словам, Киев уже «отключил ток по одной из ниток», несмотря на то, что предпосылок к этому не было, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала новую просьбу об арбитраже в отношении Газпрома с требованием оплаты транспортировки газа через территорию Украины. Уточняется, что российская компания не оплатила вовремя и в полном объеме транзит топлива.