Пять туристов в Новой Зеландии погибли после встречи с китом

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Пять человек погибли в результате вероятного столкновения лодки с китом на юге Новой Зеландии. Об этом рассказало AP News в понедельник, 12 сентября.

Крейг Макл, мэр курортного города Каикоура, расположенного на юге страны, предположил, что кит вынырнул из-под лодки и перевернул ее.

Полицейские также подтвердили, что лодка перевернулась в результате столкновения, но все еще проверяют, с чем именно. Эксперты проводят официальную процедуру опознания погибших.

22 июля двух девушек, катавшихся на лодке у берегов Калифорнии, проглотил горбатый кит вместе с каяком. Случившееся удалось запечатлеть на камеру. Отмечается, что млекопитающее случайно напало на девушек. Оно изначально охотилось за стаей рыб.

1 июля на курорте около Хургады во время плавания на женщину напала акула и откусила ей руку и ногу. Осведомленный источник сообщил, что туристка является гражданкой Австрии.

Генеральный секретарь Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа отметил, что случаи нападения акул на людей в египетской Хургаде могли стать следствием подкармливания рыбы с катеров.