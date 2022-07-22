Горбатый кит у берегов Калифорнии проглотил двух туристок, момент попал на видео

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Двух девушек, катавшихся на лодке у берегов Калифорнии, проглотил горбатый кит. Видеоролик появился в Сети в пятницу, 22 июля.

Кит проглотил девушек вместе с каяком. На кадрах видно, как млекопитающее появляется из воды прямо под лодкой и через секунду закрывает гигантский рот. Впоследствии кит выплюнул девушек вместе с лодкой — туристки остались живы.

Отмечается, что млекопитающее случайно напало на девушек. Оно изначально охотилось за стаей рыб, передает ТВЦ.

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1 июля на курорте около Хургады во время плавания на женщину напала акула и откусила ей руку и ногу. Пенсионерка умерла в машине скорой помощи от болевого шока.

3 июля стало известно еще об одной смерти в результате нападения акулы в том же районе Хургады.

Ихтиолог Дмитрий Симаков рассказал «Вечерней Москве», что акулы не нападают на людей и стараются не приближаться к ним. Случаи, когда подводные хищники атаковали человека, связаны преимущественно с тем, что они могли перепутать пловца с морским обитателем.