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Еще одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде

Евгений Белоусов
В мире
Еще одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде
Фото: Unsplash

Еще одна женщина скончалась после нападения акулы на египетском курорте Хургада. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе Министерства окружающей среды Египта.

Трагедия вновь произошла в районе курорта Сахль-Хашиш, где до этого акула уже напала на туристку из Австрии. Египетский министр окружающей среды Ясмин Фуад в связи с этим поручила созвать группу специалистов.

Они должны будут выяснить причины нападения акул на людей. Кроме того, ведомство принесло соболезнования семьям обеих погибших женщин, передает газета «Известия».

1 июля пенсионерка купалась в районе Сахль-Хашиш, который находится южнее курорта Хургада. Во время плавания на женщину напала акула и откусила ей руку и ногу. Пенсионерка умерла в машине скорой помощи от болевого шока.

Ихтиолог Дмитрий Симаков рассказал «Вечерней Москве», что акулы не нападают на людей и стараются не приближаться к ним. Случаи, когда подводные хищники атаковали человека, связаны преимущественно с тем, что они могли перепутать пловца с морским обитателем.

По словам эксперта, жертвами больших рыб нередко становятся дайверы, напоминающие своей экипировкой тюленей.

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